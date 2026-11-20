Hiburan

Band rock klasik STIHAT baru saja meluncurkan single berjudul "Janji yang Pudar" lengkap dengan musik videonya. Lewat lagu ini, STIHAT ingin memberikan penyegaran bagi para pendengar melalui genre classic rock yang dianggap long lasting dan tetap jadi pilihan anak muda zaman sekarang.

Katon Bagaskara, vokalis KLa Project, turun tangan langsung jadi produser musik untuk project ini. Katon mengaku jatuh cinta saat mendengar mereka bermain musik dan bernyanyi. Apalagi rata-rata usia personel band ini berada di angka 30-an, yang menurut Katon terasa asyik saat membawakan lagu-lagu tahun 90-an.

Proses 'memasak' single "Janji yang Pudar" di studio memakan waktu selama tiga bulan. Dalam periode tersebut, Katon menuangkan pengalamannya untuk mengaransemen sekaligus memproduseri lagu ini. Gak cuma urusan audio, Katon juga memberi arahan dalam pembuatan video musik agar kesan classic rock yang asyik tetap terasa kuat.

Soal makna lagu, "Janji yang Pudar" bercerita tentang hubungan pasangan atau kekasih yang sudah berjalan lama namun terasa hambar. Menariknya, rasa hambar ini bukan dipicu oleh orang ketiga, tapi karena pasangan tersebut ingin berpisah secara baik-baik namun tidak berani mengungkapkannya secara langsung.

STIHAT sendiri merupakan band yang terbentuk pada 18 Agustus 2024. Sang vokalis, Sam, berharap lagu ini bisa jadi pilihan yang fresh di antara berbagai genre musik lain yang ada saat ini.

Jujur, langkah Katon buat nge-produseri band rock klasik itu pilihan yang tepat banget. Vibe 90-an emang nggak ada matinya, apalagi kalau dikemas buat telinga anak muda sekarang. Kita lihat saja apakah 'Janji yang Pudar' bisa bikin genre rock klasik naik daun lagi atau cuma jadi nostalgia manis buat kita semua.