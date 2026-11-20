Hiburan

Ibrahim Khalil Alkatiri, atau yang lebih kita kenal sebagai Baim Cilik, ternyata punya kesibukan seru di luar dunia hiburan. Sambil kembali aktif berakting, Baim juga sedang menekuni bisnis jual beli barang, salah satunya ponsel.

Yang bikin unik, Baim nggak mau cuma mengandalkan karyawan atau orang terdekat buat menjalankan bisnisnya. Dia justru lebih senang mengantarkan barang dagangannya sendiri kepada pembeli lewat sistem cash on delivery (COD).

Katanya, kebiasaan ini memberikan kepuasan tersendiri buat dia. Baim merasa lebih nyaman kalau bisa bertemu langsung dengan pelanggan sekaligus memastikan transaksi berjalan lancar. Saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan pada 17 November 2026, Baim mengaku lebih prefer jalan sendiri daripada minta bantuan teman-temannya.

Buat Baim, antar barang sendiri itu bukan sekadar urusan transaksi selesai, tapi juga kesempatan buat kenalan dan ngobrol dengan orang-orang baru. Jujur, ini langkah yang keren karena dia nggak menjaga jarak dengan pembelinya.

Sahabatnya, Nizam Hasan, juga mengomentari hal ini. Menurut Nizam, keterlibatan langsung Baim dalam proses COD bisa bikin pembeli merasa lebih percaya saat bertransaksi.

Tapi karena wajahnya masih sangat dikenali publik sejak jadi artis cilik, aksi COD-an ini sering berujung kocak. Banyak pembeli yang kaget pas tahu kalau sosok yang mengantar pesanan mereka adalah Baim Cilik. Alhasil, banyak pembeli yang akhirnya malah minta foto bareng saat proses COD berlangsung.

Sambil tetap berkarier di dunia hiburan, Baim membuktikan kalau dia juga serius membangun usaha dengan terjun langsung menemui pelanggannya.