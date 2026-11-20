Hiburan

Lyodra Ginting baru saja berbagi momen manis saat mendampingi kekasihnya, Randy Martin, merayakan ulang tahun. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengunggah rangkaian foto perayaan tersebut di media sosial dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan bersama orang-orang terdekat.

Dalam unggahannya, terlihat meja makan panjang yang dihiasi rangkaian bunga putih kecil di bagian tengah. Suasana perayaannya terasa intim tapi tetap meriah, lengkap dengan dekorasi bunga bernuansa biru dan putih yang bikin vibes-nya makin cantik.

Nggak cuma pamer foto, Lyodra juga menuliskan pesan singkat yang romantis buat Randy. Dia menulis, "My always in all ways. Happy birthday." Duh, simpel tapi dalem banget ya maknanya!

Ada juga foto yang memperlihatkan kedekatan mereka dalam suasana santai. Lyodra tampak berdiri di belakang Randy yang sedang duduk sambil merangkulnya, dan keduanya saling melempar senyum serta tatapan hangat.

Momen romantis berlanjut saat Lyodra menemani Randy bersiap meniup lilin di atas kue ulang tahun. Pencahayaan lilin dan dekorasi ruangan yang elegan bikin suasana makin terasa spesial.

Di sisi lain, Randy Martin juga mengunggah momen ulang tahunnya sendiri. Dia menuliskan kalimat singkat yang terlihat seperti permainan kata untuk menandai pertambahan usianya. Bener-bener couple goals banget ya mereka!