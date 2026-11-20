Hiburan

Amanda Manopo baru saja menerima penghargaan The Alpha Under 40 2026 dari HighEnd Magazine pada 19 November 2026 di MNC Conference Hall, Lantai 3, Jakarta. Amanda jadi salah satu dari 17 figur muda yang masuk daftar penerima penghargaan tersebut.

Sejujurnya, Amanda merasa kaget sekaligus bangga karena masih dipercaya oleh industri hiburan. Apalagi belakangan ini dia memang sengaja mengurangi aktivitas di dunia entertainment demi fokus mengurus keluarga kecilnya bersama sang suami, Kenny Austin.

Senang banget, sebenarnya enggak nyangka karena aku bisa dibilang cukup lumayan vakum di dunia entertain karena aku lagi sibuk mengurusi keluarga kecil. Tapi ternyata masih dikasih kesempatan, kepercayaan lagi, kata Amanda saat ditemui di lokasi acara.

Jujur saja, melihat Amanda yang sempat vakum tapi masih bisa masuk list 'Alpha Under 40', kayaknya aura bintangnya emang nggak bisa hilang ya. Kita doakan saja semoga dia segera comeback ke layar kacaan karena jujur kita sudah kangen melihat aktingnya!