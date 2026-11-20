Hiburan

Irish Bella memutuskan untuk vakum dari dunia sinetron setelah menikah dengan pengusaha Haldy Sabri. Irish mengaku tidak bermain sinetron lagi sejak menikah; suaminya memang tidak membolehkan saat itu, karena mereka sedang sibuk menjalani program hamil.

Haldy Sabri memberikan sederet bisnis kepada Irish sebagai pengganti aktivitas syuting agar istrinya memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan rumah. Menurut Haldy, waktu syuting sangat banyak terbuang, sehingga bisnis dianggap memiliki waktu yang lebih fleksibel.

Kini, Irish mengelola berbagai bisnis yang sebelumnya diurus oleh Haldy, mulai dari klinik kecantikan, interior, Podcast Warung Kopi, rumah produksi film, hingga kafe. Haldy bahkan membocorkan bahwa masih ada kejutan bisnis lain yang akan diserahkan kepada Irish, terutama yang berhubungan dengan media dan hiburan.

Meski sibuk jadi pengusaha, Irish mengaku terkadang masih rindu suasana syuting. Namun, karena kondisinya yang sedang hamil besar, ia belum bisa kembali ke dunia hiburan untuk sementara waktu.

Irish Bella resmi menikah dengan Haldy Sabri pada 19 Oktober 2024. Sebelumnya, ia bercerai dari Ammar Zoni pada Februari 2024. Dari pernikahan dengan Ammar Zoni, Irish dikaruniai dua anak.