Hiburan

Siapa yang sangka kalau duo ikonik Indy Barends dan Indra Bekti ternyata pernah mengalami masa sulit dalam hubungan mereka. Meski dikenal sebagai sahabat sekaligus rekan kerja yang selalu menghibur, keduanya sempat memilih untuk menjaga jarak satu sama lain.

Indy Barends mengungkapkan kalau keretakan itu dipicu oleh urusan pekerjaan. Masalah utamanya adalah minimnya dukungan dari lingkungan sekitar Indra Bekti saat mereka mencoba menjalankan beberapa proyek bersama. Karena merasa tidak mendapat dukungan dari supporting system yang ada di sekitar Bekti, Indy akhirnya memutuskan untuk menghentikan beberapa kerja sama yang sedang berjalan.

Indy bahkan sempat memilih untuk mundur karena merasa proyek-proyek tersebut sangat sulit dijalankan tanpa adanya dukungan penuh dari semua pihak. Namun, Indy menegaskan kalau masalah ini murni karena situasi di luar kendali mereka, bukan karena masalah hubungan pribadi.

Di sisi lain, Indra Bekti mengakui bahwa Indy punya peran yang sangat besar dalam perjalanan kariernya. Dulu, saat pertama kali mereka dipasangkan dalam sebuah program televisi, chemistry keduanya sempat diragukan. Saking ragunya, Bekti hampir saja digantikan oleh pembawa acara lain.

Untungnya, Indy memilih untuk mempertahankan Bekti. Indy sempat bereaksi dengan bertanya, Lu mau ngapain nyariin calon host baru buat gue? Kalau kita cari yang baru kan harus mulai lagi dari awal. Keputusan itu ternyata membawa mereka pada persahabatan yang sangat erat hingga sekarang.

Kini, Indy berharap kedekatan mereka tetap terjaga walaupun sudah tidak bekerja dalam satu program yang sama. Bekti sendiri mengungkapkan rasa sayangnya dan mengaku sangat menghormati Indy sebagai sosok kakak sekaligus sahabat.