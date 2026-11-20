Hiburan

Cinta Laura Kiehl baru saja menerima penghargaan The Alpha Under 40 2026 di MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jakarta, pada Kamis 19 November 2026. Cinta terpilih jadi salah satu dari 17 figur muda inspiratif yang mendapat apresiasi dalam acara yang mengusung tema 'Creating Next Generation Leaders'.

Penghargaan ini diberikan kepada sosok muda dari berbagai bidang yang punya prestasi, semangat inspiratif, serta kontribusi positif bagi negara dan masyarakat. Jujur, vibes-nya positif banget karena Cinta juga merasa bangga dan bersyukur bisa berbagi momen ini bareng teman-teman figur muda lainnya.

Dalam momen tersebut, Cinta memberikan pesan khusus untuk generasi muda Indonesia yang sedang berjuang mengejar impian dan mengembangkan potensi diri. Dia mengingatkan pentingnya memanfaatkan kemampuan, popularitas, sampai kesempatan yang ada untuk memberikan dampak positif bagi orang lain.

Cinta juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah dipilih sebagai salah satu recipient tahun ini. Dia merasa senang karena batch tahun ini luar biasa, apalagi banyak teman-temannya yang juga masuk daftar, seperti Nikita Willy, Jerhemy Owen, Raymond Chin, hingga Wilsen Willim. Bahkan, Cinta sempat menyebutkan kalau dia memakai karya dari Wilsen Willim saat acara berlangsung.

Kira-kira siapa lagi ya figur muda yang menurut kalian paling inspiratif tahun ini?