Paul Klein bilang vokal Ziva Magnolya lebih hebat dari Ariana Grande

Hiburan

Paul Klein baru saja memberikan pujian setinggi langit untuk kemampuan vokal Ziva Magnolya. Vokalis LANY ini bahkan menyebut kualitas vokal Ziva lebih hebat daripada Ariana Grande.

Pujian ini terungkap dalam sebuah panggilan video antara Paul, Ziva, dan drummer LANY, Jake Goss, yang diunggah di akun Instagram resmi @lany_hq. Paul mengaku merasa sangat beruntung dan merasa Ziva luar biasa setelah mereka berkolaborasi di atas panggung.

Bukan cuma Paul, Jake Goss juga mengaku terkesan begitu Ziva mulai bernyanyi. Jake bilang seluruh personel LANY sangat antusias menyambut kehadiran penyanyi jebolan Indonesian Idol itu. Dia bahkan sempat spontan berpikir kalau Ziva luar biasa saat melihat penampilannya.

Obrolan mereka juga masuk ke pembahasan soal teknik variasi vokal atau runs yang dimainkan Ziva. Saking kagumnya, Paul merasa LANY butuh Ziva untuk masuk ke studio sebentar guna mengisi variasi vokal bagi mereka.

Menariknya, Jake Goss curhat kalau Paul sempat mencoba beberapa variasi vokal baru dalam penampilan terakhirnya. Jake menduga Paul melakukan hal itu karena terinspirasi oleh Ziva.

Sebelumnya, LANY dan Ziva tampil bersama membawakan lagu Stuck pada hari kedua konser SOFT World Tour di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat. Paul juga sempat menyebut Ziva sebagai orang paling viral di Indonesia saat membuka panggilan video tersebut dan mengucapkan terima kasih kepadanya.

Ziva sendiri merespons semua apresiasi itu dengan rendah hati. Dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan LANY dan menyebut hal tersebut sebagai sebuah kehormatan.