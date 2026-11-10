Bisnis RANS di BSD City Jadi Sorotan, Benarkah Ada Hubungan dengan Keluarga Pejabat?

Hiburan

Dunia bisnis Raffi Ahmad kembali jadi pusat perhatian setelah muncul informasi di media sosial yang menghubungkannya dengan keluarga konglomerat dan pejabat kepolisian. Kabarnya, pengusaha sekaligus presenter ini menjalankan bisnis bareng dua sahabatnya. Salah satunya adalah Michael Widjaja, yang disebut punya kaitan dengan keluarga pendiri Sinar Mas Group. Selain itu, muncul nama Cornelius Cornelius alias Arya, yang dalam unggahan tersebut diklaim sebagai anak kedua dari mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kerja sama ini disebut-sebut berkaitan dengan proyek RANS Entertainment yang cakupannya luas banget, mulai dari sektor kuliner, hiburan, transportasi, sampai produk perawatan kulit atau skincare. Proyek ini dikabarkan berlokasi di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, dengan luas lahan sekitar 2,1 hektare. Menariknya, lahan tersebut diklaim merupakan milik Sinar Mas Group.

Namun, kita harus tetap kritis karena banyak informasi dalam unggahan tersebut yang masih butuh verifikasi serius. Hal-hal yang perlu dipastikan kembali antara lain identitas pihak-pihak yang disebut sebagai mitra bisnis, bagaimana hubungan kepemilikan perusahaannya, serta seperti apa struktur investasi dari proyek tersebut.

Penelusuran terhadap informasi publik menunjukkan ada proyek nyata yang lokasi dan luas lahannya sesuai dengan keterangan di unggahan itu. Proyek di lahan 2,1 hektare tersebut punya kapasitas pengunjung sekitar 2.000 orang. Pusat kuliner itu diresmikan pada 30 Maret 2024 dengan menghadirkan 122 unit UMKM terpilih. Jadi, kolaborasi bisnis antara Raffi Ahmad dan Sinar Mas Land di BSD City itu memang benar ada dan pernah diumumkan secara terbuka.

Tapi ingat, meski Michael Widjaja ada di proyek itu sebagai pimpinan perusahaan, hal ini tidak otomatis membuktikan semua klaim soal hubungan pribadi atau kepemilikan bisnis lain yang disebutkan di media sosial. Begitu juga dengan sosok Cornelius Cornelius alias Arya. Klaim bahwa dia adalah anak kedua mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo belum bisa dipastikan lewat dokumen atau keterangan resmi apa pun.

Karena belum ada bukti valid, hubungan keluarga maupun keterlibatan Arya dalam usaha RANS tidak bisa disebut sebagai fakta. Justru di sinilah pentingnya keterbukaan informasi. Kalau memang ada hubungan bisnis dengan pihak-pihak tersebut, publik berhak tahu bagaimana bentuk kerja samanya, apa kedudukan masing-masing pihak, dan badan hukum apa yang menaunginya.

Apalagi proyek ini melibatkan perusahaan besar dan figur publik dengan investasi lintas sektor. Pertanyaan utamanya bukan soal siapa berteman dengan siapa, tapi bagaimana sebenarnya struktur perusahaan dan investasi ini dibentuk. Ada beberapa poin penting yang perlu diklarifikasi agar semuanya jelas: identitas badan hukum pengelola proyek, komposisi pemegang saham, dari mana sumber pendanaannya, status penggunaan lahannya, hingga bagaimana pembagian tanggung jawab antar mitra.

Klarifikasi ini krusial banget buat membedakan mana yang cuma kerja sama komersial, hubungan profesional, kepemilikan aset, atau sekadar keterlibatan sebagai investor. Sebelum ada konfirmasi langsung dari pihak terkait, rasanya kurang tepat kalau kita langsung menyimpulkan ada hubungan bisnis atau kepentingan tertentu di luar kerja sama resmi yang sudah diumumkan.

Sekarang, ruang harus diberikan kepada Raffi Ahmad, Michael Widjaja, pihak Sinar Mas Land, dan nama-nama lain yang disebut untuk menjelaskan duduk perkaranya secara terbuka. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya mengenai struktur kepemilikan dan legalitas perusahaan yang terlibat dalam pengembangan bisnis RANS di BSD City.