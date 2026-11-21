Hiburan

Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026 pada Jumat, 20 November 2026, punya pemandangan yang beda dari biasanya. Di tengah kemeriahan penyerahan Piala Citra, sejumlah artis dan insan perfilman Indonesia terlihat kompak menunjukkan gestur tiga jari di atas panggung.

Bagi yang kurang update, gestur tiga jari ini dikenal sebagai simbol solidaritas yang populer lewat film The Hunger Games. Menariknya, simbol ini juga sering dipakai dalam berbagai gerakan sosial di Indonesia akhir-akhir ini.

Momen tersebut menjadi salah satu sorotan dalam perayaan perfilman Indonesia tahun ini.