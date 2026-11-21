Hiburan

Industri hiburan tanah air lagi ramai dengan gelombang pelepasan aset properti sepanjang paruh kedua 2026. Fenomena ini terlihat dari banyaknya hunian mewah di kawasan Jabodetabek yang dipasarkan atau dilepas oleh sejumlah figur publik dalam kurun waktu yang berdekatan. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melambat dan biaya hidup yang terus meningkat pada 2026, langkah ini memicu beragam spekulasi publik soal kondisi finansial para bintang.

Meski selebritas biasanya dianggap punya kemapanan finansial di lapisan atas, mereka ternyata juga melakukan rasionalisasi aset. Caranya beragam, ada yang memilih untuk downsizing atau memperkecil ukuran hunian, hingga memotong harga jual secara signifikan. Langkah-langkah ini menjadi sinyal bahwa pengelolaan likuiditas kini jadi hal yang sangat ketat, tidak hanya bagi masyarakat umum tapi juga bagi kalangan atas.

Salah satu contoh terbaru terjadi pada November 2026, saat aktris Poppy Sovia mengumumkan penjualan rumahnya di kawasan Kota Tangerang dengan harga lebih dari Rp 1 miliar. Rumah dengan empat kamar tidur yang sudah punya fasilitas pengisi daya kendaraan listrik (EV charger) ini dilepas karena Poppy berencana pindah ke rumah second yang sedang direnovasi untuk keluarganya.

Langkah serupa dilakukan Nikita Mirzani pada akhir Oktober 2026. Lewat agen properti, hunian tiga lantai miliknya di Jakarta Selatan dengan luas bangunan 360 meter persegi dipasarkan seharga Rp 9,25 miliar. Pihak keluarga menyatakan penjualan itu dilakukan demi pindah ke hunian baru di titik yang lebih sentral. Namun, momen penjualan ini berbarengan dengan berhentinya operasional usaha kuliner Mie Ami di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 2 November 2026.

Bisnis mi ayam dan bakso yang dibangun tanpa investor sejak Desember 2024 itu menghentikan operasionalnya saat Nikita tengah menjalani masa hukuman penjara terkait kasus hukum yang menjeratnya. Manajemen mengumumkan lewat pernyataan resmi di media sosial bahwa penutupan ini sifatnya sementara sampai sang pemilik kembali bebas.

Ada juga pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty yang memberikan update soal penjualan Istana Cinere di Depok pada Oktober 2026. Setelah proses pemasaran yang panjang, properti megah bergaya Eropa klasik seluas 1.428 meter persegi ini akhirnya dilepas di kisaran Rp 25 miliar. Angka ini sangat jauh dari penawaran awal yang sempat menyentuh Rp 50 miliar, alias terpangkas hingga separuh harga.

Namun, tidak semua pelepasan aset ini didasari oleh tekanan uang. Presenter Melaney Ricardo membantah keras isu bangkrut setelah rumahnya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi terjual di kisaran Rp 5 miliar. Setelah dipasarkan selama tiga tahun, Melaney menjelaskan bahwa keputusannya murni karena faktor kesehatan dan efisiensi mobilitas.

Melaney bercerita bahwa setelah menjalani operasi angkat rahim, ia merasa lebih cepat lelah. Selama ini ia memang sudah tinggal di apartemen sewaan di Jakarta. Bersama suaminya, Tyson Lynch, ia ingin punya rumah sendiri yang lebih dekat dengan pusat kota supaya tidak habis waktu di jalan saat bekerja di dunia hiburan.

Menariknya, Melaney tidak mencari rumah yang lebih mewah atau lebih besar dari sebelumnya. Ia merasa dengan dua anak, rumah besar tidak lagi menjadi kebutuhan utama, yang penting adalah kenyamanan dan kecukupan bagi keluarganya.

Alasan keluarga juga jadi pertimbangan bagi artis lain. Aldi Taher memasarkan rumahnya di kisaran Rp 6,5 miliar sampai Rp 7 miliar agar bisa tinggal lebih dekat dengan orang tuanya. Sementara itu, Della Puspita melepas rumah tiga lantai di Bekasi pada April 2026 untuk membiayai hunian pilihan putrinya.

Secara keseluruhan, tren perpindahan dari rumah besar dengan biaya operasional tinggi menuju properti yang lebih efisien menunjukkan adanya penyesuaian strategi keuangan yang lebih realistis. Di tengah ketidakpastian ekonomi 2026, menata ulang portofolio aset dan efisiensi pengeluaran rutin jadi langkah rasional bagi banyak selebritas papan atas.

Kira-kira kita bakal ikut downsizing juga nggak ya kalau biaya hidup makin nggak ngotak?