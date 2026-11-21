Hiburan

Bayangkan sudah punya ide brilian tapi malah disuruh keluar ruangan. Itulah yang dialami Vin Diesel saat mencoba meyakinkan pihak studio untuk menggarap dua seri Fast and Furious secara bersamaan. Alih-alih didukung, dia malah diminta pergi dengan kata-kata "Keluar kau dari ruangan ini, kau beruntung kami masih mau menggarapnya".

Vin Diesel baru merasa ada sesuatu yang spesial dari franchise ini saat Fast 4 rilis. Namun, perjuangannya meyakinkan studio tidaklah mudah. Meskipun sekarang sudah jadi kesayangan dan sukses besar, Vin Diesel mengaku tidak pernah merasa puas atau merasa sudah sampai di puncak sukses walau sudah meraih banyak hal.

Sifat perfeksionis ini juga dia terapkan saat bekerja bareng sutradara Justin Lin. Mereka selalu mencari tantangan untuk membuat film yang lebih bagus dari sebelumnya. Dia menyebut minggu lalu dia dan Justin Lin masih bekerja 16 jam per hari. Vin Diesel merasa sangat tersanjung film ini diterima dengan baik, dan mengaku tidak memikirkan soal itu saat film dirilis.

Studio baru benar-benar "sadar" potensi besar franchise ini setelah Fast 5 meledak di box office. Film itu berhasil meraup lebih dari Rp 8 triliun, yang artinya lima kali lipat dari budget produksinya. Kesuksesan itu kemudian berlanjut ke seri berikutnya, di mana Fast 6 mengantongi Rp 10 triliun dan Fast 7 mencapai angka Rp 20 triliun.

Dari yang diusir sampai jadi mesin pencetak uang triliunan.