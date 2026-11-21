Hiburan

Ehsan, karakter dari serial animasi Upin & Ipin, bakal berkunjung ke Jakarta pada 19 Desember 2026. Lewat media sosial Diari Ehsan, dia udah spill kalau nggak sabar mau ketemu penggemar sekaligus wisata kuliner di Ibu Kota.

List makanan yang pengen dicoba Ehsan cukup spesifik. Mulai dari soto Betawi, nasi uduk, kerak telur, sampai nasi goreng kambing Kebon Sirih. Jujur, pilihan kulinernya udah pas banget buat yang baru pertama kali ke Jakarta.

Sebelum berangkat, Ehsan sempat terlihat merapikan rambut mangkuk ikoniknya, mirip dengan tampilannya di episode Ehsan Pempengaruh. Penampilannya juga simpel dengan polo motif kotak-kotak dan celana panjang.

Kunjungan ini sebenarnya bagian dari rangkaian pertunjukan teater musikal Upin & Ipin: Kembara Luar Biasa! yang bakal digelar di Pullman Jakarta Central Park pada 19 Desember 2026 jam 15.00 WIB. Ini adalah teater musikal perdana dari serial hit Malaysia tersebut di Indonesia.

Ceritanya bakal seru karena hari biasa di kampung berubah jadi petualangan luar biasa saat mereka masuk ke dunia ajaib Pin Pin Pom. Di sana, mereka harus menghadapi Nenek Kebayan yang punya kekuatan roh naga untuk menguji keberanian dan persahabatan mereka.

Les' Copaque memastikan bakal ada 10 karakter yang tampil langsung di panggung, termasuk Upin, Ipin, Susanti, Mei Mei, Mail, Jarjit, Ehsan, Fizi, dan warga Kampung Durian Runtuh lainnya. Total ada 15 lagu yang bakal dinyanyikan bareng penonton. Serial ini sendiri lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana Les' Copaque, Geng: Pengembaraan Bermula.

Kira-kira Ehsan bakal ketagihan makan soto Betawi nggak ya?