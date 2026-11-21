Hiburan

Robi DA7 akhirnya memperkenalkan single perdananya di panggung Dangdut Academy 8 (DA8). Penampilan ini ternyata bikin Lesti Kejora menangis haru karena merasa bangga melihat perkembangan Robi yang sekarang sudah punya banyak dukungan penggemar.

Suasana jadi emosional setelah Robi selesai tampil. Rasa bahagia karena bisa membawakan lagu pertama bercampur dengan rasa terharu melihat dukungan yang datang, sampai-sampai Lesti nggak kuasa menahan air matanya.

Gilang Dirga yang ada di panggung pun langsung merasa penasaran dan bertanya kepada Lesti soal alasan tangisannya.

Lesti menjelaskan kalau penampilan Robi mengingatkannya pada perjalanan mereka di masa lalu. Dia merasa bangga banget melihat Robi yang sekarang sudah mendapat banyak dukungan.

"Aku bangga sekali ngelihat Robi. Aku jadi inget dulu Robi dukung aku, datang ke studio, nonton. Sekarang banyak banget yang dukung," ungkap Lesti sambil menyeka air mata.

Lesti mengenang betapa setianya Robi memberikan dukungan dulu. Bahkan, Robi punya kedekatan khusus dengan para penggemar Lesti, alias Lestilovers.

Lesti mengenang bahwa Robi dulu sampai punya baju Lestilovers.

Robi memang hampir selalu hadir di setiap momen penting karier Lesti, termasuk saat acara peluncuran. Lesti pun mendoakan kesuksesan Robi yang sekarang sudah punya lagu baru dan fanbase yang banyak.

Sisi lain, Robi mengaku senang banget bisa membawakan single perdananya di panggung DA8. Dia juga melihat bagaimana penampilannya memicu respons emosional dari orang-orang di sekitarnya.

Bagi Robi, ucapan Lesti yang penuh haru menjadi momen yang sangat berkesan. Dia pun memberikan respons singkat sebagai bentuk terima kasih atas apresiasi dan dukungan tersebut.

Penampilan ini jadi spesial buat Robi, bukan cuma karena lagu barunya, tapi juga karena mendapat apresiasi dari sosok yang dulu selalu dia dukung.

Momen ini jadi bukti nyata hubungan timbal balik antara penyanyi dan pendukungnya. Robi yang dulu setia mendukung Lesti, sekarang akhirnya menuai dukungan serupa melalui single perdananya sebagai langkah baru di industri musik dangdut.