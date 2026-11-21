Hiburan

Aktris Gege Elisa resmi menikah dengan kekasihnya, Adrianus Raymond. Pasangan ini memilih Bali sebagai lokasi untuk menggelar pernikahan mewah mereka.

Momen spesial tersebut berlangsung dengan penuh suasana romantis dan dihadiri oleh orang-orang terdekat yang memberikan doa serta dukungan bagi kedua mempelai. Jujur saja, siapa sih yang nggak pengin menikah di Bali? Vibes-nya emang nggak pernah gagal buat bikin acara jadi makin manis.

Kita doakan saja semoga Gege dan Raymond selalu bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Definisi goals banget ya, bisa menikah di tempat seindah itu!