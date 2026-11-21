Hiburan

Indra Brasco kembali berperan sebagai karakter dengan sisi keras dan penuh konflik dalam sinetron terbarunya, Tertulis Untuk Kita. Di sini, ia memerankan Hardiman, seorang pengusaha batik ternama yang terlihat berwibawa dan elegan, namun ternyata menyimpan ambisi serta masa lalu kelam yang membuatnya jadi sosok manipulatif.

Menariknya, peran ini kontras banget dengan kepribadian asli Indra di dunia nyata yang dikenal ramah dan baik. Saat acara nonton bareng dan konferensi pers pada 20 November 2026, Indra bahkan sempat bercanda kalau peran ini bertolak belakang dengan sifatnya yang baik budi dan tidak sombong.

Untuk mendalami karakter Hardiman, Indra nggak cuma modal penampilan tegas, tapi juga harus memahami cara berpikir tokoh tersebut. Ia mengaku banyak berdiskusi dengan sutradara dan produser supaya bisa membawakan Hardiman sesuai kebutuhan cerita. Menurutnya, setelah diskusi itu ia baru paham tanggung jawab memerankan tokoh yang sebenarnya tidak diketahui apakah jahat atau baik.

Proses membangun karakter ini ternyata nggak selalu mulus. Bagi Indra, ada beberapa adegan yang jauh berbeda dari gambarannya di dunia nyata.

Ini bukan pertama kalinya Indra memerankan karakter yang nggak terlalu baik. Sebelumnya, ia juga pernah jadi Bastian Rahardian di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang banyak menampilkan adegan kemarahan dan emosional. Indra sendiri mengaku senang bisa bekerja sama lagi dengan MNC Pictures dan RCTI dalam proyek ini. Penonton bisa melihat kemampuan akting Indra sebagai Hardiman di sinetron Tertulis Untuk Kita mulai 23 November 2026.