Hiburan

Kota Kuching, Sarawak, Malaysia, bakal kedatangan rangkaian pertunjukan musik lintas genre selama tiga hari berturut-turut pada 4 sampai 6 Desember 2026. Ada dua agenda internasional yang bakal meramaikan kawasan Kuching Waterfront Esplanade, yaitu Soul City – An R&B Night dan Hyper Freedom 2026.

Cakra Khan adalah penyanyi asal Indonesia yang bakal jadi salah satu penampil di event ini. Kehadiran musisi Indonesia dan Malaysia di Soul City, serta DJ internasional di Hyper Freedom, jadi opsi hiburan yang menarik buat dinikmati dalam satu akhir pekan.

Nostalgia R&B di Soul City

Acara pertama, Soul City – An R&B Night, bakal dibuka pada Jumat, 4 Desember 2026. Konsernya dijadwalkan mulai jam 18.00 sampai tengah malam dengan konsep nostalgia musik Rhythm & Blues (R&B).

Cakra Khan bakal hadir sebagai special appearance dan berbagi panggung dengan musisi Malaysia, seperti grup R&B Ruffedge, Lah Ahmad, Innuendo, serta The Fabulous Cats. PR Marketing event ini, Chopie Cakap, bilang kalau pertemuan musisi ini jadi daya tarik buat penikmat R&B karena lagu-lagu populer lintas generasi bakal dibawakan lagi dengan karakter vokal dan aransemen masing-masing.

Untuk urusan kualitas musik, Soul City menunjuk Dato’ Acis sebagai Music Director. Musisi Malaysia yang juga suami dari Dato’ Sri Sheila Majid ini bakal kasih sentuhan aransemen yang sesuai dengan karakter para penampil. Konser ini memang dirancang bukan cuma jadi pertunjukan musik, tapi juga ruang buat menghidupkan kenangan lewat lagu-lagu lintas generasi.

Party EDM di Hyper Freedom 2026

Setelah suasana nostalgia di hari pertama, Waterfront Kuching bakal berubah jadi tempat pesta musik elektronik lewat Hyper Freedom 2026 yang berlangsung dua hari, 5 sampai 6 Desember 2026.

Bintang utamanya adalah duo DJ dan produser musik elektronik asal Belanda, Showtek. Mereka dikenal lewat karya-karya EDM dengan karakter musik enerjik yang sering muncul di festival internasional. Selain Showtek, bakal ada juga penampil lain seperti +BLINK, Crossfinger, Denka, MYMAX, Muffin, MILE, Rachel B., Suicideboy, dan TINO yang bakal mengisi panggung terbuka di tepi Sungai Kuching Waterfront.

Opsi Liburan buat Warga Kalbar

Chopie Cakap menyebut kalau rangkaian acara ini bisa jadi alternatif perjalanan hiburan buat masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan sekitarnya. Hal ini karena adanya kedekatan geografis antara Pontianak dan Kuching yang memudahkan warga kedua wilayah untuk saling berkunjung, baik untuk wisata, urusan keluarga, maupun kegiatan lainnya.

Dengan dua agenda berbeda dalam satu akhir pekan, Kuching menawarkan suasana hiburan yang beragam pada 4 sampai 6 Desember mendatang. Momentum ini jadi kesempatan buat menikmati pertunjukan musik lintas negara di kawasan Borneo yang punya hubungan masyarakat serumpun. Informasi ini disampaikan Chopie saat jumpa pers di Kota Pontianak pada Selasa, 17 November 2026.

Kira-kira siapa nih yang sudah siap borong tiket dan otw ke Sarawak?