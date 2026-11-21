Hiburan

Aming resmi menyabet penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Usai menerima piala bergengsi tersebut, Aming mengaku masih merasa tidak percaya dengan kemenangannya. Ia merasa momen itu "a bit unreal" dan tentu saja merasa senang karena berhasil mendapatkan piala tersebut.

Kemenangan ini tidak dirayakan Aming sendirian. Ia memilih mendedikasikan Piala Citra yang diraihnya untuk para nominator lain di kategori yang sama. Menurutnya, para nominator tersebut semuanya keren, tangguh, dan dedikatif.

Khas Aming banget, momen ini tetap dibumbui candaan. Saat ditanya soal karakter yang ingin ia mainkan di proyek akting selanjutnya, Aming malah menjawab ingin mencoba peran yang tidak biasa. Dia bilang, Saya pengen jadi oksigen.

Bahas soal cuan, suasana jadi makin cair waktu Aming ditanya apakah kemenangan ini bakal bikin bayarannya sebagai aktor naik. Aming menjawab dengan jujur kalau dia berharap hal itu terjadi, meskipun ia mengaku tidak tahu pasti.

Jujur, kita semua setuju kalau Aming memang layak menang. Tapi serius deh, gimana caranya akting jadi oksigen? Kita tunggu saja eksperimen anehnya ini!