Hiburan

Penyanyi Denada Tambunan baru saja menjalani operasi plastik Brazilian Butt Lift (BBL) untuk membentuk area bokong dan pinggul di Turki. Meski proses pemulihannya nggak mudah, Denada mengaku puas dengan hasilnya.

Denada bilang tindakan kali ini adalah salah satu prosedur kecantikan paling berat yang pernah dia jalani. Menariknya, keputusan buat mempercantik area pinggul dan bokong ini bukan karena dia nggak percaya diri, tapi karena dia ingin merasa lebih bahagia dengan penampilannya sendiri.

Lewat video di Instagram, Denada membagikan perkembangan pemulihannya. Pada hari kelima setelah operasi, dia mengaku masih merasakan efek pascatindakan. Mulai dari rasa mual sampai harus mengonsumsi obat pereda nyeri, antibiotik, dan obat untuk mengurangi pembengkakan.

Denada juga sempat bercanda soal keputusannya menjalani prosedur ini. Dia bilang kalau yang ingin ke sana adalah dirinya sendiri dan yang mencari informasinya juga dirinya sendiri, jadi sekarang dia nggak boleh komplain kalau merasa sakit.

Kisah perjuangan Denada ini ternyata sampai ke telinga Inul Daratista, penyanyi dangdut asal Pasuruan. Dari judul pemberitaannya, Inul menyebut nyalinya tidak sehebat Denada.

Sumpah, niat buat tampil maksimal emang butuh mental baja ya!