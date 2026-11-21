Hiburan

Siti Badriah membagikan momen menegangkan lewat Instagram pribadinya beberapa hari sebelum 19 November 2026. Dalam video yang diunggah, seekor ular ditemukan masuk ke dalam kamar tidurnya, yang membuat penyanyi ini dan pasangannya, Krisjiana, merasa bingung sekaligus ketakutan.

Krisjiana yang merekam kejadian tersebut terdengar mempertanyakan bagaimana ular itu bisa masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Siti Badriah hanya berani mengintip dari balik pintu dan enggan mendekat. Krisjiana pun memilih untuk tetap merekam dari jarak aman.

Di tengah kepanikan tersebut, seorang ART perempuan di rumah mereka muncul sebagai penyelamat. Hanya berbekal gagang sapu dan sebuah goodiebag belanjaan, sang ART bergerak cepat mengevakuasi ular itu sendirian.

Aksi heroik ini berhasil setelah ular tersebut tertangkap menggunakan goodiebag. Krisjiana bahkan sempat meminta agar ular itu tidak dibunuh saat proses evakuasi berlangsung. Benar-benar definisi ART idaman, berani banget!