Hiburan

Lagu Birds Call Your Name yang dinyanyikan Nicole Rossi lagi ramai banget jadi perhatian pengguna media sosial. Sejak rilis 31 Oktober 2026, lagu pop romantis ini sering dipakai jadi backsound video di TikTok, terutama buat konten bareng pasangan, momen kebersamaan, sampai video buat orang spesial.

Melodinya yang lembut dan lirik bahasa Inggris tentang perasaan jatuh cinta bikin lagu ini terasa dekat sama pengalaman banyak orang. Apalagi lagunya easy listening, jadi cocok banget buat kompilasi kenangan atau unggahan yang estetik. Lagu ini menggambarkan harapan agar perasaan cinta yang dimiliki bisa terbalas, lengkap dengan gambaran bahagia sederhana saat bertemu seseorang spesial yang bisa bikin perasaan berbunga-bunga atau butterflies.

Karya ini ditulis oleh Melly Goeslaw bersama Abe Hoed, yang memberikan warna tersendiri dalam lagu yang dibawakan Nicole. Langkah ini jadi bagian dari pengembangan karier Nicole Rossi di industri musik, setelah sebelumnya ia lebih dikenal sebagai aktris yang membintangi berbagai film dan sinetron, salah satunya Asmara Gen Z.

Prestasi lagu ini juga terlihat di berbagai platform musik. Pada 5 November 2026, Birds Call Your Name berhasil menempati posisi ketujuh dalam daftar Hype YouTube Musik. Puncaknya, berdasarkan data tangga lagu Shazam Indonesia pada 19 November 2026, lagu ini sukses berada di posisi ketiga.

Fenomena ini membuktikan kalau media sosial punya peran besar buat membantu sebuah lagu menjangkau pendengar yang lebih luas. Berawal dari sekadar backsound konten, lagu ini akhirnya berkembang jadi tren yang menarik perhatian di berbagai platform digital.

Jujur, kalau lagu romantis kayak gini yang viral, kita jadi ikutan pengen bikin konten aesthetic juga nggak sih?