Hiburan

Luna Maya tampil beda jadi biduan orkes yang ngamen di warung tegal (warteg) dalam video musik lagu Gak Masuk Akal. Di situ, dia nggak cuma nyanyi, tapi juga asyik menari dangdut bareng Duo Bahlul buat menghibur para pengunjung warteg.

Video musik ini sebenarnya adalah bagian dari strategi promosi film Gak Masuk Akal yang bakal tayang di bioskop pada 7 Januari 2027. Menurut Leo Pictures, video musik ini dirilis sebagai bagian dari promosi film menjelang penayangan. Strategi pakai lagu tema dan video musik sebagai bahan promosi memang lagi sering dipakai rumah produksi film komedi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Saking uniknya, potongan adegan Luna Maya saat di warteg jadi materi yang paling banyak dibagikan ulang oleh netizen di media sosial setelah videonya rilis.

Untuk urusan musik, ada Orkes Nunung CS yang mengisi suasana. Grup ini beranggotakan Kamal Rasyid dan Nanang sebagai vokalis, ditemani oleh Fathul, Budi, Awe, Saripudin, dan Subur. Mereka ini berangkat dari orkes jalanan yang biasa tampil di panggung rakyat dan acara hajatan.

Soal penayangannya, Leo Pictures bakal mengumumkan jumlah layar dan jadwal lengkap film Gak Masuk Akal mendekati tanggal rilisnya pada 7 Januari 2027 nanti.

Jujur saja, melihat Luna Maya jadi biduan warteg itu plot twist yang nggak terduga banget. Kita tunggu saja apakah akting komedinya bakal sepecah penampilannya di video musik ini!