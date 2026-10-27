Ruben Onsu jalani pemeriksaan kasus dugaan illegal access

Hiburan

Ruben Onsu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin, 26 Oktober 2026, sebagai saksi korban sekaligus pelapor dalam kasus dugaan illegal access dan pencemaran nama baik.

Sebenarnya Ruben dijadwalkan datang pada siang hari, tapi jadwalnya sempat bentrok dengan beberapa pekerjaan lain. Pengacaranya, Minola Sebayang, memastikan bahwa Ruben akan hadir setelah semua kewajibannya selesai.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ruben akan memberikan keterangan terkait dugaan illegal access. Jika waktunya masih memungkinkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan kasus pencemaran nama baik dan fitnah.

Minola menjelaskan kalau kasus pencemaran nama baik ini berhubungan dengan rekaman video call pribadi kliennya. Video tersebut direkam dan diunggah ke ruang publik tanpa izin.