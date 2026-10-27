Vicky Shu sering dikira Aura Kasih sampai Amanda Manopo, katanya sih happy aja!

Hiburan

Vicky Shu mengaku sering banget dikira sebagai artis lain oleh masyarakat. Dua nama yang paling sering muncul adalah Aura Kasih dan Amanda Manopo.

Menanggapi soal kemiripannya dengan Aura Kasih, Vicky Shu santai saja. Dia bahkan mengaitkan hal ini dengan lagu mereka yang punya judul sama, yaitu "Mari Bercinta". Menurutnya, kalaupun orang salah mengenali, itu tidak masalah. Hal ini diungkapkannya di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, pada 27 Oktober 2026.

Tapi ternyata, Vicky Shu merasa lebih sering lagi disangka sebagai Amanda Manopo. Lucunya, dia justru merasa senang dengan kondisi ini, sementara bagi Vicky, Amanda yang mungkin merasa kasihan karena tertukar dengannya. Alasannya simpel: Vicky merasa dirinya sudah berumur sedangkan Amanda masih muda. Dia pun berseloroh bahwa dirinya lebih cocok dianggap sebagai kakak atau mbaknya Amanda Manopo.

Kejadian salah sangka ini memang bukan hal baru buat Vicky Shu. Selain dua nama tadi, ada satu artis lain yang juga sering disebut-sebut oleh orang-orang, yaitu Isyana Sarasvati.

Meski sering banget disamakan dengan beberapa artis, Vicky Shu mengaku sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Gimana nggak happy, wong nama-nama yang disebut itu semuanya perempuan cantik. Menurutnya, dimiripin sama siapa pun dia bakal merasa senang-senang saja.

Jujur sih, kalau kita yang dikira mirip artis cantik gitu, pasti bakal pede maksimal seharian. Kalian kalau dikira mirip artis siapa, nih?