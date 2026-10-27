Bikin merinding, Nita Gunawan harus niru gerakan ular di film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih

Hiburan

Nita Gunawan baru saja berbagi pengalaman serunya saat bermain di film horor berjudul Rambut Sewu: Satu Langkah Getih. Baginya, peran kali ini benar-benar memberikan tantangan baru. Nita memerankan karakter seorang istri yang mengalami insiden kesurupan, sebuah peran yang menuntut fisik dan mental lebih dari biasanya.

Bayangkan saja, Nita bercerita bahwa salah satu bagian tersulit selama proses syuting adalah saat ia harus memerankan adegan kesurupan. Ia tidak hanya sekadar berteriak atau terlihat ketakutan, tapi ia harus menirukan gerak-gerik ular saat sedang kerasukan. Hal ini ia ungkapkan ketika ditemui di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 Oktober 2026.

Menariknya, Nita tidak mengikuti workshop khusus dari pihak produksi untuk mendalami peran ini. Namun, ia merasa terbantu berkat pengalaman pribadinya di masa lalu. Nita mengaku pernah beberapa kali mengalami kejadian mistis saat masih tinggal di sebuah indekos angker di Semarang. Pengalaman nyata itulah yang ia bawa ke dalam aktingnya, sehingga ia bisa merampungkan semua adegannya dengan lancar meski merasa peran kali ini berbeda karena biasanya ia hanya menjadi hantu biasa.

Kalau kita bedah lebih dalam, film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih ini bukan sekadar film horor yang mengandalkan jump scare. Sang produser, Zakir Rasyidin, menjelaskan bahwa cerita film ini diangkat dari kisah nyata yang berakar pada mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa. Ada perpaduan antara elemen thriller dengan nilai filosofis tentang pilihan hidup, luka masa lalu, serta konsekuensi dari sebuah keputusan.

Dalam film ini, ada simbolisme yang kuat. Rambut Sewu digunakan sebagai simbol kekuatan. Sementara itu, judul Satu Langkah Getih menggambarkan sebuah keputusan keliru yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam bahaya besar dan membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Jadi, kita tidak hanya diberi teror supranatural, tapi juga renungan tentang hidup.

Keseruan di balik layar juga datang dari Ihsan Tarore yang berperan sebagai ustaz. Ia merasa punya tantangan mental tersendiri karena memerankan pemuka agama yang rentan mendapat sorotan dari penonton. Ihsan menekankan bahwa karakter ustaz yang ia mainkan bukanlah sosok yang memiliki ilmu sangat tinggi, sehingga ia tidak cukup kuat untuk melawan sosok gaib tingkat tinggi yang ada di desa tersebut.

Ada detail menarik soal bagaimana proses perubahan naskah terjadi demi menjaga keaslian adegan mistis. Ihsan sempat meminta agar doa pengusir setan dalam skenario diubah. Setelah berdiskusi dengan penulis skenario, akhirnya diputuskan untuk menggunakan ayat kursi untuk mengusir sosok gaib yang jahat. Alasan Ihsan sederhana, karena penggunaan ayat kursi adalah praktik keagamaan yang memang umum berlaku di Indonesia.

Untuk alur ceritanya, film ini mengikuti kisah Wulan dan ibunya, Ratih, yang pindah ke sebuah desa karena Wulan mendapatkan pekerjaan baru di sebuah pabrik. Mereka kemudian menempati sebuah rumah tua pemberian pabrik tempat Wulan bekerja. Masalah dimulai saat Wulan menemukan foto pemilik lama rumah itu dan terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan salah satu anak perempuan di foto tersebut.

Setelah bertanya kepada warga, Wulan mengetahui bahwa rumah itu dulunya milik Marni. Marni diketahui melakukan bunuh diri 22 tahun lalu setelah adiknya yang bernama Sundari tewas mengenaskan. Kabarnya, kematian itu terjadi karena Marni terlibat dalam ritual sesat. Meski awalnya Wulan tidak percaya, teror di rumah itu justru semakin gila dan mulai mengikutinya sampai ke tempat kerja.

Wulan mulai melihat sosok wanita berambut panjang yang terus memanggilnya dengan nama 'Sundari'. Puncaknya, Wulan mulai mengalami kerasukan berulang kali di depan umum. Momen kerasukan ini bahkan sempat direkam oleh salah satu karyawan pabrik dan menjadi viral di media sosial. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian Damar, seorang jurnalis muda yang datang untuk meliput, serta Suradi, pria yang memang punya ketertarikan tinggi pada hal-hal mistis.

Kira-kira apakah mereka bisa menolong Wulan sebelum roh jahat itu benar-benar menguasai tubuhnya? Kita bisa lihat sendiri jawabannya saat film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 November 2026.