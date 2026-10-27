Datang Akan Pergi: Niat Healing ke Hutan Malah Jadi Bencana

Hiburan

Siap-siap teriak, karena film horor Datang Akan Pergi siap menghibur pencinta film horor Indonesia. Film produksi Starvision ini ditulis dan disutradarai oleh Upi dengan produser Chand Parwez Servia.

Ceritanya fokus ke Bara yang masih terbebani rasa bersalah gara-gara tragedi hilangnya sang adik yang bikin keluarganya hancur. Nah, masalah makin runyam waktu Bara bareng sahabat-sahabatnya pergi ke hutan buat ngerayain perpisahan sekolah. Bukannya senang-senang, mereka malah ketemu sekelompok orang yang lagi ritual. Alhasil, liburan mereka berubah jadi bencana dan Bara harus menghadapi ketakutan terbesarnya.

Lewat first look yang sudah dirilis, film ini bakal ngajak kita masuk ke petualangan misterius di tengah hutan dengan plot banyaknya anak muda yang hilang. Jujur, premis ritual di hutan emang klasik, tapi kalau Upi yang pegang, kita harap eksekusinya nggak bakal standar banget.

Kira-kira siapa nih yang masih berani ajak teman sekolahnya camping setelah nonton trailer film kayak gini?