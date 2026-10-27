Kanye West guncang GBK, tapi style-nya tetap jadi juara

Hiburan

Kanye West, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Ye, sukses bikin GBK heboh lewat konser perdananya di Indonesia. Serunya lagi, Jakarta jadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang masuk dalam rangkaian Ye Live Concert Tour.

Tapi jujur saja, kalau bahas Ye, otak kita nggak cuma ingat beat musiknya. Rapper kontroversial ini emang punya pengaruh gede banget di dunia fashion. Dia disebut menjadi trend setter sekaligus mengubah industri fashion.

Bagaimana Ye menjadi trend setter sekaligus mengubah industri fashion? Itu yang dibahas dalam video evolusi fashion-nya, dari polo pink hingga Yeezy.