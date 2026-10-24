Saking hebohnya, reaksi artis pas Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 bikin ngakak

Hiburan

Kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Oktober 2026, benar-benar bikin geger. Skuad Garuda akhirnya berhasil mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 setelah bermain imbang 2-2 sampai babak tambahan waktu, sebelum akhirnya menang 4-2 di babak penalti.

Euforianya nggak main-main, nggak cuma yang ada di stadion, tapi sampai ke kamar hotel dan rumah para artis. Jujur, kita semua pasti paham banget rasa leganya pas puasa gelar ini akhirnya berakhir. Beberapa selebritas bahkan sampai nggak bisa kontrol emosinya pas nonton.

Alshad Ahmad misalnya. Di Instagram Story, dia kelihatan banget ketegangannya dan sampai berteriak kegirangan pas Indonesia memastikan kemenangan, meski dia nggak nonton langsung di stadion. Definisi fans garis keras yang nggak bisa diam!

Terus ada Irfan Bachdim yang totalitas banget. Meskipun lagi berada di luar negeri, dia sampai menghentikan perjalanannya sejenak cuma buat menyaksikan detik-detik menegangkan babak adu penalti. Benar-benar bukti kalau cinta buat Timnas itu melampaui batas negara.

Beda lagi sama Dara Arafah yang lebih memilih gaya 'lowkey'. Dia nonton bareng suaminya di rumah, tapi tetap saja kegembiraannya pecah pas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand.

Terakhir, ada duo Ananda Omesh dan Surya Insomnia. Mereka berdua lagi menjalani tur bareng anggota The Prediksi, tapi tetap menyempatkan diri buat nobar dari kamar hotel. Penyelamatan Emil Audero pun jadi salah satu momen yang bikin banyak artis histeris.

Kira-kira siapa nih yang reaksinya paling mirip sama kamu pas nonton laga itu?