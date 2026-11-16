Saiful minta maaf setelah foto lawas rangkul artis viral lagi

Hiburan

Saiful jadi pusat perhatian lagi setelah foto-foto lamanya saat merangkul sejumlah artis perempuan beredar di media sosial. Banyak warganet sempat mengira foto-foto tersebut cuma hasil editan atau buatan artificial intelligence (AI).

Menanggapi kegaduhan ini, Saiful akhirnya memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Dia mengaku pernah melakukan tindakan yang kurang pantas saat berfoto dengan para artis tersebut. Saiful bilang kalau dia khilaf dan saat itu merasa kagum, tapi dia sadar kalau sikapnya yang terlalu agresif bisa membuat pihak perempuan merasa dirugikan.

Saiful berharap bisa memperbaiki sikap dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Salah satu foto yang paling ramai dibahas adalah potretnya bersama aktris Nasya Marcella. Foto itu sempat dikira manipulasi digital karena momennya terlihat tidak biasa.

Nasya Marcella kemudian menjelaskan kalau foto itu diambil pada 2012. Saat itu, Nasya masih berusia 15 tahun dan baru dikenal setelah membintangi sebuah sinetron. Nasya bercerita kalau saat itu banyak penggemar yang datang ke lokasi untuk bertemu, dan Saiful disebut menjadi salah satunya.

Nasya mengaku hanya bisa diam saat Saiful merangkulnya karena merasa freeze, sehingga tidak sempat menegur tindakan tersebut. Meski foto itu kembali ramai dibicarakan bertahun-tahun kemudian, Nasya mengatakan sudah memaafkan Saiful, namun tetap memberi pesan agar tindakan serupa tidak dilakukan lagi.