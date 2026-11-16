Sisi lain Poppy Sovia: dari film horor komedi sampai hobi off-road

Hiburan

Poppy Sovia kembali menyapa penonton lewat film horor komedi Tiba-Tiba Setan yang tayang pada 16 April 2026. Di film ini, ia berperan sebagai Veronica. Menariknya, Poppy harus syuting di hotel tua yang jadi tantangan tersendiri buatnya, karena ia harus menggabungkan adegan lucu dan menegangkan sekaligus.

Nama Poppy sendiri mulai dikenal luas waktu memerankan Shannaz di film Mengejar Mas-Mas tahun 2007. Sejak saat itu, kariernya di dunia film terus berkembang sampai sekarang.

Kalau bicara soal kehidupan pribadi, aktris kelahiran Sukabumi, 23 September 1984 ini adalah putri dari Tjetjep Syamsudin dan Heni Nuraeni. Poppy yang memiliki darah keturunan Sunda ini menikah dengan Ahmad Gussaoki pada 24 Maret 2018. Mereka kemudian dikaruniai seorang putri bernama Lalika Airia June Gemintang.

Tapi, ada sisi lain dari Poppy yang mungkin nggak banyak orang tahu. Di luar kesibukannya akting, Poppy adalah penggemar berat otomotif. Ia aktif di dunia motor sampai sering dijuluki lady biker. Hobi utamanya adalah naik motor trail dan kegiatan off-road.

Keseruan Poppy saat berkendara sering ia bagikan lewat Instagram pribadinya. Selain aksi motoran, ia juga sesekali mengunggah momen hangat bareng suami dan putrinya.