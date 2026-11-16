Nadin Amizah tuai kritik usai ajak netizen spill 'kedurhakaan' ayah di Hari Ayah Nasional

Hiburan

Nadin Amizah memicu pro-kontra di media sosial setelah membuat utas di akun Threads @cakecaine pada 12 November 2026. Di momen Hari Ayah Nasional, penyanyi lagu 'bertaut' ini justru mengajak netizen untuk membagikan pengalaman pahit atau "kedurhakaan" sosok ayah mereka.

Ia bahkan sempat menyebut akan menyembunyikan cerita tentang sosok ayah yang baik supaya bisa memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki figur ayah ideal.

Sontak, ajakan ini menuai ribuan komentar. Banyak netizen yang merasa langkah Nadin kurang tepat dan dianggap merusak suasana karena Hari Ayah seharusnya menjadi momen untuk mengapresiasi ayah, bukan untuk mengumbar aib keluarga.

Salah satu netizen bahkan mengkritik keras dengan menyebut ada 365 hari lain untuk memaki ayah, namun Nadin malah memilih hari di mana orang umumnya meromantisasi kehadiran ayah.

Menanggapi komentar miring tersebut, Nadin menjelaskan bahwa alasannya membuat utas itu adalah karena ingin memeluk korban fatherless. Ia berterima kasih kepada mereka yang sudah mau meluapkan apa yang selama ini tidak berani diucapkan.

Nadin juga menambahkan bahwa ia yakin mereka akan merasa lebih tenang setelah berbagi cerita tersebut.