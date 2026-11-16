Gaya prewedding Hana Malasan dan Sean Gelael yang classy dengan sentuhan etnik

Hiburan

Aktris Hana Malasan dan pebalap Sean Gelael baru saja pamer foto prewedding yang memadukan unsur budaya dan sentuhan klasik. Rangkaian foto yang diunggah di Instagram pada 14 November 2026 ini memperlihatkan keduanya tampil elegan dengan busana bernuansa etnik dan lokasi yang memperkuat kesan heritage.

Hana Malasan tampil anggun dengan gaun modern tanpa lengan yang punya detail bordir keemasan. Biar makin dramatis, gaun itu dipadukan dengan kain bermotif geometris yang menjuntai panjang, memberikan sentuhan tradisional yang kental.

Sementara itu, Sean Gelael memilih kemeja lengan panjang batik berwarna cokelat keemasan yang dipadukan dengan bawahan kain berwarna marun dan abu-abu tua. Meski potongan busananya tidak serupa, palet warna hangat yang mereka pilih bikin penampilan keduanya terlihat harmonis.

Konsep heritage mereka makin terasa berkat pemilihan lokasi yang pas. Salah satu fotonya diambil di teras bangunan bergaya Peranakan yang punya elemen kayu gelap, lantai bermotif klasik, serta pintu hijau tua dengan aksen merah. Ditambah lagi ada deretan lampion merah yang bikin suasana klasiknya makin kuat.

Nuansa mewah ini juga terbawa sampai ke interior ruangan yang didominasi warna gelap. Perpaduan warna merah, hijau, dan emas pada ruangan memberikan kontras yang menarik dengan busana etnik yang mereka kenakan, sehingga keseluruhan foto terasa hangat sekaligus dramatis. Jujur, perpaduan etnik dan klasik begini memang nggak pernah gagal buat kelihatan mahal.