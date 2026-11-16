Ahn Ji-young dari BOL4 pengen balik lagi ke Indonesia tahun depan

Hiburan

Ahn Ji-young, personel tunggal BOL4, baru saja hadir di acara K-Music Story With BOL4 Mini Fan Meeting at KOREA 360 di Main Atrium KOREA 360, LOTTE Mall Jakarta pada 15 November 2026. Dalam kesempatan itu, dia membahas album mini terbarunya yang berjudul October Archive sekaligus mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.

Lewat album ini, Ahn Ji-young ingin menunjukkan kalau bentuk cinta itu nggak cuma satu, jadi pendengar bisa lebih percaya diri dalam menunjukkan rasa cinta mereka. Salah satu lagu yang jadi highlight adalah "Golden Hour", yang mengajak orang-orang untuk menikmati dan memberikan cinta.

Ahn Ji-young merasa bahwa saat masa puncak atau masa emas seseorang berakhir, hal yang paling akan diingat adalah soal cinta. Karena kita nggak pernah tahu kapan masa emas itu selesai, dia menyarankan agar semua orang mencintai sepuasnya.

Setelah menyelesaikan rangkaian turnya, Ahn Ji-young berencana kembali ke Korea Selatan untuk mulai menciptakan lagu-lagu baru dan menyiapkan album selanjutnya. Dia juga berharap bisa kembali mengunjungi Indonesia pada tahun depan.

Acara ini sendiri didukung oleh KOCCA Indonesia. Direktur Regional KOCCA Indonesia, Shin Hwa Beom, menjelaskan bahwa mereka ingin memberikan pengalaman yang lebih dekat dan bermakna bagi penggemar, sekaligus memperkenalkan kekayaan musik Korea lewat kegiatan interaktif seperti ini.

Sebagai pengingat, BOL4 dulunya adalah grup duo yang terdiri dari Ahn Ji-young dan Woo Ji-yoon, sebelum akhirnya Woo Ji-yoon memutuskan keluar dari grup pada tahun 2020.