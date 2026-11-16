Luna Maya pastikan hubungan dengan Raffi Ahmad aman meski ada isu boikot

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Luna Maya akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Raffi Ahmad yang lagi jadi sorotan publik. Di tengah ramai seruan boikot buat Raffi dan spekulasi soal perbedaan pandangan mereka terkait isu sosial sampai pemerintahan, Luna memastikan kalau hubungan mereka tetap baik-baik saja.

Klarifikasi ini sekaligus menjawab rasa penasaran netizen yang menduga kalau persahabatan mereka mulai merenggang. Lewat siaran langsung di media sosial, Luna justru mengungkap kalau komunikasi mereka masih berjalan seperti biasa.

"So for you who asking about my relationship with Raffi, ini aku sekalian mau ngomong. Kami baik-baik saja," ujar Luna, dikutip Senin (16/11/2026).

Luna mengaku kalau dia masih sering mengobrol dan menelepon Raffi. Bahkan, mereka berdua masih bisa tertawa bersama seolah tidak ada masalah dalam pertemanan mereka.

Yang bikin menarik, Luna ternyata sempat membahas langsung dengan Raffi soal situasi yang bikin persahabatan mereka ikut terseret pembicaraan publik. Dia bahkan blak-blakan menyebut ada pihak luar yang mencoba mengadu domba mereka.