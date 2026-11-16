Lisya Nurrahmi hamil lagi setelah tujuh tahun, Tommy Kurniawan bakal punya empat anak

Hiburan

Lisya Nurrahmi resmi mengumumkan kehamilannya melalui Instagram pribadi pada Senin, 16 November 2026. Kabar ini jadi kejutan manis karena Lisya terakhir kali melihat test pack garis dua pada 2018, tepat di tahun ia menikah dengan Tommy Kurniawan.

"Terakhir liat testpack garis dua tahun 2018, alhamdulillah tahun 2026 ini bisa liat lagi garis dua. Makasih ya Allah," tulis Lisya dalam unggahannya. Ia menyebut kehadiran calon buah hatinya ini sebagai anugerah baru bagi keluarga dan berharap proses kehamilan hingga persalinan berjalan lancar.

Lisya juga menyisipkan doa agar calon anaknya tumbuh sehat dan menjadi pribadi yang saleh atau salehah. Tak lupa, ia memberikan semangat bagi mereka yang masih berjuang mendapatkan momongan dengan menulis, "Semoga Allah mudahkan teman-teman yang lagi ikhtiar juga,"

Kehamilan ini terhitung datang sekitar tujuh tahun setelah putra pertama mereka, Muhammad Abqary Abdeebaran Kurniawan, lahir pada 19 Juni 2019. Pasangan yang menikah pada 18 Februari 2018 ini kini sedang menyambut babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Kabar ini ternyata jadi kejutan buat Tommy Kurniawan. Lewat video yang dibagikan Instagram Fitri Tropica, Tommy terlihat baru mengetahui kabar bahagia tersebut saat sedang menghadiri sebuah acara. Reaksi kaget sekaligus senangnya Tommy benar-benar terekam jelas.

Dengan adanya calon bayi ini, Tommy Kurniawan yang kini berusia 42 tahun akan memiliki total empat anak. Sebelumnya, aktor sekaligus politikus ini sudah dikaruniai dua anak dari pernikahan pertamanya dengan Fatimah Tania Nadira.