Kasus Dugaan Penggelapan Diana Pungky Naik ke Tahap Penyidikan

Hiburan

Laporan Diana Pungky terhadap mantan asistennya, YS, kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya ini mencakup tiga pasal berbeda, yaitu dugaan tindak pidana penggelapan, pencucian uang, dan pemalsuan surat.

Kuasa hukum YS, Maxi Karepu, mengonfirmasi hal ini saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, 15 November 2026. Pihak YS sendiri mengaku kaget saat mengetahui kasus ini naik ke tingkat penyidikan melalui surat SPDP yang mereka terima. Meski begitu, mereka menyatakan tetap menghargai dan menjalani proses hukum yang ada.

Maxi Karepu meminta agar penyidik Polda Metro Jaya menangani perkara ini secara transparan. Ia menekankan agar proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kliennya.

Kasus ini bermula dari laporan Diana Pungky yang menduga mantan asistennya, yang sudah bekerja dengannya selama puluhan tahun, menggelapkan uang sebesar puluhan miliar rupiah. Tak hanya soal uang, pihak Diana Pungky juga menduga YS berpura-pura menjadi dirinya dan melakukan tanda tangan.