Sama-sama Heboh, Shabrina Leanor Akui Terinspirasi Bunda Corla

Hiburan

Penyanyi Shabrina Leanor sering sekali dikaitkan dengan Bunda Corla karena gaya bicaranya yang ekspresif dan hobi menghibur. Saat ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Shabrina mengakui kalau sosok tersebut jadi salah satu inspirasinya di dunia hiburan, terutama soal cara berkomunikasi di depan publik.

Shabrina merasa pembawaannya memang mirip dengan Bunda Corla, terutama dalam kebiasaan bicara. Tapi tenang, kemiripan ini bukan hasil usaha buat meniru, kok. Menurutnya, mereka memang punya karakter alami yang serupa secara naluri.

"Aku nggak bisa meniru Bunda Corla. Jadi memang secara naluri kita itu sama. Cuma memang panutanku itu, Bunda Corla ya, dia memang banyak menginspirasi aku terutama untuk hiburan," ujar Shabrina.

Dia juga cerita kalau dirinya memang tipe orang yang suka heboh dan senang ngomong. Begitu melihat Bunda Corla, Shabrina merasa menemukan sosok dengan karakter yang hampir sama. Akhirnya, cara bicara dan karakternya jadi terpengaruh karena merasa mirip dengan Bunda Corla.

Selain soal kepribadian, Shabrina juga berbagi soal gaya berpakaiannya. Dia lebih mengutamakan kenyamanan daripada sekadar pakai baju bermerek. Bagi Shabrina, mau itu merek terkenal atau merek lokal, yang penting nyaman saat dipakai.

Soal belanja, Shabrina lebih sukaan belanja daring. Dia mengaku sering tergiur pakaian lucu saat scrolling toko online sampai akhirnya banyak barang yang masuk ke pembayaran sekaligus.

Untuk urusan penampilan, makeup tetap jadi bagian penting dalam rutinitas kecantikannya. Meskipun sudah melakukan berbagai perawatan wajah, Shabrina merasa riasan tetap perlu untuk mempercantik diri agar hasilnya makin maksimal.