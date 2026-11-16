Asila Maisa rayakan Hari Ayah dengan unggahan manis buat Ramzi

Hiburan

Asila Maisa baru saja memberikan kejutan manis buat ayahnya, Ramzi, dalam rangka memperingati Hari Ayah pada Kamis, 12 November 2026.

Asila mengunggah rangkaian foto yang memperlihatkan transformasi Ramzi, mulai dari masa kecil sampai masa mudanya. Selain foto jadul, ia juga membagikan berbagai momen hangat kebersamaan mereka berdua. Jujur, melihat foto masa muda seorang ayah itu selalu jadi momen paling seru buat netizen, kan?

Dalam takarirnya, Asila mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala hal yang telah diberikan Ramzi kepadanya. "Selamat hari ayah, abi terima kasih untuk segalanya dan aku akan selalu mencintaimu. Panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya bi," tulis Asila.

Asila juga mengaku akan terus berusaha membanggakan sang ayah yang telah membesarkannya.

Hubungan ayah dan anak yang supportif kayak gini emang selalu bikin hati adem. Kira-kira siapa nih yang sudah kasih ucapan atau kado buat ayahnya?