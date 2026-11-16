Judika mau nyanyi gratis di nikahan fans, siapa yang beruntung?

Hiburan

Judika siap menyanyi gratis di resepsi pernikahan dua pasangan beruntung yang merupakan penggemarnya.

Kado spesial ini bukan tanpa alasan. Judika lagi mempromosikan single terbarunya bareng sang adik, Tiroy Sihotang, yang judulnya "Maukah Kau Menikah Denganku". Karena melihat respons masyarakat yang cepat banget terhadap lagu itu, Judika merasa tergerak buat ikut jadi bagian dari kebahagiaan fansnya di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Judika saat berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Buat kalian yang lagi nyiapin hari bahagia, program ini terbuka untuk calon pengantin dari seluruh penjuru Indonesia. Tapi jangan harap bisa langsung dapat gitu saja, karena ada tantangan yang harus diikuti buat bisa menangin kesempatan langka ini.

Jujur, ini strategi marketing yang jenius sekaligus manis. Kalau kita yang menang, lagu apa ya yang paling pas buat dinyanyiin Judika biar tamu undangan semuanya ikut baper?