Ruben Onsu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik

Hiburan

Ruben Onsu resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini diajukan oleh rombongan Tim Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama pengurus Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Muslimah.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP David Triyo, pada 16 November 2026. Pelapor mempersoalkan unggahan di akun Instagram pribadi Ruben, @ruben_onsu, yang diduga mencemarkan nama baiknya.

Berdasarkan informasi yang ada, rombongan pelapor mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 13 November 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Laporan tersebut pun resmi diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal yang sama.