Inara Rusli tantang yang mau lihat bukti nikah siri: bayar satu miliar!

Hiburan

Inara Rusli benar-benar nggak main-main menghadapi netizen atau siapa pun yang terus-terusan mempertanyakan status pernikahannya dengan pengusaha Insanul Fahmi. Inara secara blak-blakan menyebut bahwa dokumen pernikahannya adalah privasi yang sangat berharga. Kalau ada yang mau lihat buktinya, Inara minta bayaran sebesar satu miliar rupiah.

Kekesalan Inara ini muncul karena dia merasa terus-terusan ditantang untuk membuktikan kalau mereka memang sudah menikah siri. Lewat Instagram Story, Inara bercerita kalau dia sudah beberapa kali diajak bertemu untuk menunjukkan bukti tersebut, tapi pihak yang meminta justru menghindar. Bahkan, Inara menyebut perantau Ulama pun tetap menghindar saat diajak bertemu.

Drama ini makin ramai karena sampai sekarang belum ada satu pun foto atau video yang memperlihatkan momen ijab kabul antara mantan personel Bexxa ini dengan Insanul. Inara juga sempat menyinggung soal restorative justice dan mengaku pernah dimintai uang sebesar satu miliar rupiah saat proses tersebut.

Di sisi lain, Wardatina Mawa mengakui kalau mantan suaminya itu memang masih berhubungan dan berkomunikasi dengan Inara. Hal ini terlihat dari momen ketika Inara membelikan hadiah untuk anak Insanul dan Wardatina. Namun, soal status resmi antara Insanul dan Inara, Wardatina memilih bungkam dan mengaku tidak bisa menjawab hal tersebut.

Sementara itu, Insanul Fahmi sendiri memilih untuk tidak mau membahas status hubungannya dengan Inara yang kini sudah semakin go public. Insanul lebih memilih untuk fokus pada kasus illegal access atas laporan dari Inara Rusli yang saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Dia mengalihkan pembicaraan dan meminta agar topik yang dibahas adalah masalah illegal access atau isu lain yang sedang ramai.

Jujur saja, permintaan bayaran satu miliar buat lihat surat nikah itu plot twist banget. Kita nggak tahu ini bentuk sarkasme atau emang lagi mode 'bisnis', tapi yang jelas tensinya makin tinggi. Menurut kalian, ini cara Inara buat bungkam haters atau gimana?