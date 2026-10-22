5 pasangan orang tua dan anak yang kompak terjun di musik dangdut

Hiburan

Rhoma Irama dan Ridho Rhoma

Ngomongin dangdut pasti nggak lepas dari nama Rhoma Irama. Beliau ini paket lengkap banget, mulai dari penyanyi, pencipta lagu, aktor, sampai jadi pemimpin Soneta Group. Lagu-lagunya kayak Begadang, Darah Muda, dan Judi udah jadi legenda yang dikenal lintas generasi.

Nah, jejak besar ini diterusin sama putranya, Ridho Rhoma. Bedanya, Ridho lebih bawa warna musik yang memadukan unsur dangdut dengan sentuhan modern biar lebih kekinian. Dia juga sempat tampil bareng Sonet 2 Band buat kasih warna musik yang beda dari Soneta Group. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah lagu Menunggu, yang bikin dia punya identitas kuat sebagai penyanyi dangdut generasi muda.

Elvy Sukaesih dan Dhawiya Zaida

Kalau Rhoma Irama punya Soneta, kita punya Ratu Dangdut, Elvy Sukaesih. Karakter vokal dan gaya bernyanyinya bikin dia jadi bagian penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut di Indonesia, dengan lagu hits seperti Bisik-Bisik Tetangga dan Gula-Gula.

Putrinya, Dhawiya Zaida, juga nggak jauh-jauh dari dunia hiburan. Tumbuh di lingkungan keluarga yang kental dengan musik, Dhawiya sempat menekuni dunia tarik suara dan sering muncul di berbagai program televisi. Dia sempat merilis lagu berjudul Aduh Bingung pada 2010. Selain nyanyi, Dhawiya juga sempat menjajal dunia akting dan komedi, membuktikan kalau anak penyanyi dangdut bisa eksplor banyak bidang hiburan meskipun nama ibunya sudah jauh lebih dulu dikenal publik.

Annisa Bahar dan Juwita Bahar

Annisa Bahar sudah lama berkecimpung di industri musik dangdut dan dikenal lewat berbagai penampilan di panggung hiburan. Karier sang ibu ini ternyata jadi latar belakang buat putrinya, Juwita Bahar, buat kenal dan terjun ke dunia tarik suara sejak usia muda.

Juwita mengikuti jejak ibunya dengan membawakan lagu-lagu yang iramanya gampang diingat dan dekat dengan hiburan populer. Salah satu lagu yang paling meledak dan bikin namanya dikenal luas adalah Buka Dikit Joss. Lagu dangdut koplo ini sempat populer banget, apalagi setelah sering dipakai jadi pengiring tarian di televisi. Lewat karya ini, Juwita berhasil punya lagu hits sendiri di luar nama besar keluarganya.

A. Rafiq dan Fadia A. Rafiq

A. Rafiq adalah penyanyi dangdut legendaris yang punya gaya bernyanyi dan penampilan yang sangat khas. Salah satu lagunya yang paling ikonik adalah Pandangan Pertama, yang bikin dia dicintai banyak penikmat dangdut Indonesia.

Putrinya, Fadia A. Rafiq, juga sempat mengikuti jejak sang ayah sebagai penyanyi dangdut sebelum akhirnya pindah haluan ke bidang politik. Pada era 2000-an, Fadia sempat mencuri perhatian masyarakat lewat sejumlah lagu yang dirilisnya. Lagu yang paling melambungkan namanya adalah Cik Cik Bum Bum yang iramanya gampang diingat. Ini jadi bukti kalau anak penyanyi legendaris bisa punya karier yang beragam, mulai dari industri musik sampai akhirnya memilih jalur lain.

Mansyur S. dan Irvan Mansyur

Terakhir ada Mansyur S., penyanyi dangdut senior yang lagunya sudah jadi bagian dari keseharian kita, seperti Rembulan Bersinar Lagi, Pagar Makan Tanaman, dan Air Mata Perkawinan. Beliau benar-benar mewarnai perkembangan musik dangdut tanah air.

Putranya, Irvan Mansyur, juga memilih jalur yang sama dengan ayahnya. Irvan punya sejumlah rekaman dan karya yang beredar di industri musik, meski mungkin nggak selalu mendapat sorotan sebesar sang ayah. Beberapa lagunya yang cukup dikenal antara lain Sejengkal Tanah, Cincin Kepalsuan, dan Berpisah Lagi. Lewat karya-karya ini, Irvan terus membangun rekam jejaknya sendiri di genre musik yang sudah lebih dulu ditempuh oleh Mansyur S.