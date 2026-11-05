Rumah artis yang vibes-nya adem banget, dari halaman penuh pohon sampai pinggir sawah

Hiburan

Siapa sih yang nggak mau punya rumah yang bangun tidurnya langsung disambut pemandangan hijau? Ternyata banyak artis kita yang sudah mewujudkan mimpi ini. Salah satunya pasangan musisi Yura Yunita dan Donne Maula. Mereka baru saja merenovasi rumah dengan konsep modern yang dipadukan dengan material alami kayu-kayuan. Biar makin sejuk, Yura dan Donne sengaja menanam banyak tumbuhan hijau dan pepohonan besar di area halaman.

Geser ke Jawa Timur, ada Momo 'Geisha' yang kini menetap di Malang. Rumahnya nggak main-main, ada lima lantai dan mewah banget mirip hotel. Biar nggak terasa kaku, Momo menerapkan konsep semi outdoor di lantai bawah dengan ruang terbuka dan halaman luas yang penuh tanaman hijau.

Kalau Yuni Shara lebih memilih tetap di Jakarta Selatan, tapi tetap bisa merasakan suasana teduh. Rumahnya punya desain aesthetic dengan pepohonan hijau yang mengelilingi halaman depan dan belakang. Yuni juga menambahkan banyak tumbuhan hijau di dalam rumah supaya suasananya terasa lebih hangat.

Ada juga Mario Marcella alias Cella 'Kotak' yang sudah beberapa tahun menetap di Bali bersama istri dan kedua anaknya. Di Yogyakarta, Cella menetap di hunian asri dengan desain industrial minimalis. Rumah itu dikelilingi hamparan sawah yang indah, sesuai impian Cella untuk tinggal di dekat sawah.

Terakhir, ada Budi Doremi yang memilih hidup di pedesaan daerah Banten bersama istrinya, Nindi, dan ketiga anaknya. Rumah mereka benar-benar asri karena dikelilingi pepohonan hijau. Budi bahkan sengaja menanam berbagai tanaman hijau di halaman rumah agar suasana huniannya tetap sejuk dan teduh.

Jujur, melihat rumah-rumah ini bikin kita sadar kalau kemewahan bukan cuma soal barang branded, tapi soal udara segar dan pemandangan yang memanjakan mata. Kamu lebih pilih rumah konsep industrial di pinggir sawah atau rumah mewah rasa hotel seperti milik Momo?