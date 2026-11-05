Nicole Rossi rilis lagu Birds Call Your Name, langsung masuk Hype YouTube Musik

Hiburan

Nicole Rossi merilis lagu terbaru berjudul "Birds Call Your Name" pada 31 Oktober 2026. Lagu ini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital, jadi nggak ada alasan buat nggak dengerin.

Performa di YouTube

Lagu "Birds Call Your Name" ternyata nggak cuma enak didengar, tapi juga langsung mencuri perhatian netizen. Hal ini terbukti dari posisinya yang berhasil nangkring di urutan ke-7 dalam daftar Hype YouTube Musik.

Nggak berhenti di situ, video musiknya juga sudah mendapatkan jumlah penonton yang cukup fantastis. Tercatat, video lagu ini telah ditonton lebih dari 290 ribu kali melalui kanal YouTube milik Melly Goeslaw. Angka yang lumayan banget untuk lagu yang baru saja menyapa pendengarnya.

Makna di Balik Lirik

Kalau kita bedah liriknya, "Birds Call Your Name" membawa nuansa romantis yang cukup dalam. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang sama-sama sudah melewati masa cinta pertama mereka dan mengakui bahwa mereka berdua pernah melakukan kesalahan yang sama di masa lalu.

Ada rasa harap yang kuat dalam lagu ini, di mana sang penyanyi menginginkan pasangannya merasakan hal yang sama. Liriknya menggambarkan perasaan berdebar-debar atau "butterflies" setiap kali melihat senyum orang yang dicintainya.

Nuansa kerinduan juga terasa kental, terutama pada bagian yang menyebutkan bahwa sosok tersebut hadir dalam mimpi dan burung-burung seolah memanggil namanya. Sang penyanyi bahkan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan sosok tersebut pergi dari hidupnya karena perasaan yang begitu kuat saat berada di sisi sang lelaki.

Jujur saja, vibe lagunya terasa sangat tulus dan relatable buat siapa pun yang pernah gagal di cinta pertama tapi masih berharap bisa bersama lagi. Dengan dukungan distribusi di banyak platform digital, sepertinya lagu ini bakal jadi teman galau baru buat banyak orang.