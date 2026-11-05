Festival Sungai Penuh 2026 bakal pecah, ada Diva Aurel sampai bazar UMKM

Hiburan

Kota Sungai Penuh bakal jadi pusat perhatian lewat Festival Sungai Penuh dan Pasar Rakyat 2026. Acara besar ini digelar buat merayakan Hari Jadi kota yang ke-18, mulai 8 sampai 14 November 2026.

Lokasinya bakal terpusat di Lapangan Pemda, Eks Kantor Bupati Kerinci. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menyiapkan rangkaian hiburan yang nggak main-main buat warga Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Biar makin seru, panggung festival bakal diguncang sama Diva Aurel, Sinergi Band, B-Project, dan Gong Buleuh. Nggak cuma musisi hits, bakal ada juga penampilan dari berbagai komunitas lokal dan sanggar seni yang siap bikin suasana makin meriah.

Tapi ini bukan cuma soal konser musik doang. Bakal banyak kegiatan lain yang bisa dinikmati semua orang, mulai dari pameran pembangunan, bazar UMKM, pertunjukan seni dan budaya, pertunjukan etnis, sampai lomba lagu daerah.

Buat yang suka hiburan rakyat, ada juga gebyar dangdut, fashion show, tari kreasi kontemporer, pasar malam, sampai talk show. Paket lengkap banget buat jalan-jalan selama sepekan.

Selain buat seru-seruan, festival ini punya misi penting buat bantu ekonomi warga. Lewat bazar dan pasar rakyat, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya tempat buat pamerin sekaligus jual produk unggulan mereka.

Harapannya, ramainya pengunjung bisa kasih dampak positif buat pedagang kecil dan pelaku kuliner di sana. Selain itu, para seniman dan anak muda bisa pakai panggung ini buat nunjukin kreativitas dan ngenalin budaya daerah.

Jadi, HUT ke-18 ini nggak cuma jadi acara seremonial tahunan yang lewat gitu aja, tapi benar-benar kasih manfaat nyata buat hiburan, pelestarian budaya, sampai pertumbuhan ekonomi warga.