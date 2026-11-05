Deddy Corbuzier dan Rumah Zakat ajak bantu korban kebakaran hutan

Hiburan

Deddy Corbuzier bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk menggalang dukungan publik melalui gerakan #ALLEYESON KARHUTLA. Langkah ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan kembali melanda daratan Indonesia, yang berdampak pada ribuan keluarga yang harus menghirup asap beracun.

Situasi di lapangan cukup berat karena bara api di tanah gambut seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Hal ini membuat api sulit dijangkau dan bisa muncul kembali meskipun bagian permukaan terlihat sudah padam. Dampaknya, kabut asap tebal menyelimuti pemukiman warga dan mengancam kesehatan saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak serta lansia.

Kolaborasi ini fokus pada dua pilar aksi penyelamatan. Pertama, memberikan dukungan langsung bagi warga dan keluarga yang terdampak kabut asap agar tetap sehat, termasuk penyaluran bantuan spesifik untuk kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Kedua, memberikan dukungan operasional serta logistik bagi para relawan pemadam api yang bertaruh nyawa di garis depan.

Para relawan membutuhkan alat yang memadai untuk memadamkan bara gambut, sementara warga di daerah terdampak sangat membutuhkan perlindungan kesehatan agar bisa bernapas lega. Publik diajak untuk bergerak sekarang dengan berdonasi melalui halaman kampanye yang tersedia.

Bagus banget melihat sosok seperti Deddy mau turun tangan buat isu lingkungan yang krusial ini. Semoga bantuan ini bisa cepat sampai ke relawan yang lagi berjuang di tengah bara api.