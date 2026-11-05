Kena spill CCTV, Fuji pura-pura kaget pas dikasih surprise ulang tahun sama Rakin Khan

Hiburan

Rencana kejutan ulang tahun yang disiapkan Rakin Khan buat Fuji nyaris berantakan gara-gara notifikasi kamera pengawas. Gara-gara CCTV itu, rencana yang harusnya jadi rahasia malah hampir terbongkar sebelum Fuji sampai di lokasi.

Fujianti Utami, atau yang lebih dikenal sebagai Fuji, adalah sosok publik figur yang selalu jadi perhatian netizen. Dalam momen spesialnya kali ini, ia menerima kejutan yang sudah dipersiapkan matang oleh Rakin Khan.

Akting totalitas demi pasangan

Bukannya panik saat tahu rencananya bocor lewat notifikasi CCTV, Fuji justru memilih buat tetap tenang. Dia memilih berpura-pura terkejut supaya usaha Rakin Khan tidak sia-sia. Fuji memainkan perannya dengan sangat rapi seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa-apa.

Sikap Fuji yang tetap berpura-pura ini bikin suasana perayaan tetap cair dan menyenangkan. Banyak warganet yang memuji keluwesan Fuji karena dianggap sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap perjuangan Rakin Khan yang sudah bersusah payah menyiapkan semuanya.

Persiapan manis yang nyaris gagal

Untuk membuat momen ini terasa istimewa, Rakin Khan sudah menyiapkan berbagai macam keperluan. Mulai dari dekorasi ruangan, kue ulang tahun, sampai sejumlah properti lain yang bikin suasana makin meriah. Meskipun sempat terancam gagal karena masalah teknis, usaha Rakin Khan tetap berhasil menghadirkan momen spesial yang terasa natural dan tidak berlebihan bagi para penggemar.

Kejadian ini pun cepat banget viral di media sosial. Penggemar ramai membahas detail kecil, mulai dari pemilihan dekorasi sampai ekspresi wajah Fuji saat menerima kejutan itu. Sebagian orang merasa terhibur dengan insiden kecil ini, sementara yang lain justru melihat sisi romantis dari perjuangan Rakin Khan.

Akhir cerita yang hangat

Terlepas dari drama notifikasi CCTV, perayaan ulang tahun Fuji tetap berlangsung penuh kehangatan. Fuji terlihat menikmati setiap detiknya, mulai dari momen tiup lilin sampai sesi foto-foto bareng teman dan kerabat terdekatnya. Sebagai tanda terima kasih, Fuji juga menyampaikan rasa apresiasinya kepada Rakin Khan atas perhatian yang diberikan.

Insiden ini memperlihatkan sisi Fuji sebagai pribadi yang santai dan tidak mudah panik dalam menghadapi situasi tak terduga. Di sisi lain, publik menilai Rakin Khan menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Pada akhirnya, kombinasi antara usaha Rakin dan sikap bijak Fuji membuat acara ini tetap berkesan dan menjadi cerita menarik bagi para pengikut mereka di media sosial.

Jujur saja, siapa sih yang nggak bakal pura-pura kaget kalau sudah tahu ada kue dan dekorasi cantik menunggu? Kita semua pasti bakal melakukan hal yang sama demi menjaga perasaan pasangan, kan?