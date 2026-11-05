Asha Assuncao ogah bahas Arya Saloka, malah curhat soal jadi produser

Hiburan

Asha Assuncao benar-benar nggak mau masuk ke zona bahaya. Saat hendak mempromosikan film Gak Masuk Akal, Asha langsung menghindar ketika ditanya soal Arya Saloka. Saking nggak mau bahasnya, dia cuma berkomentar, "Wuh panas ya."

Sepertinya Asha lebih nyaman ngomongin kerjaannya sebagai eksekutif produser di film Gak Masuk Akal daripada bahas urusan personal. Dia mengaku berinvestasi di proyek ini karena Kamal, dan menonton Duo Bahlul yang menurutnya lucu banget. Bagi Asha, produk akhir filmnya memang terasa lucu dan menarik.

Pengalaman jadi eksekutif produser ini juga jadi momen belajar buat Asha. Dia merasa tanggung jawabnya besar karena harus menyuguhkan sesuatu yang bisa menarik perhatian penonton, mau itu dari balik layar maupun di depan layar.

Jujur saja, reaksinya yang bilang "panas" itu sudah jadi jawaban paling jelas. Kalau sudah nggak mau jawab, ya jangan dipaksa, daripada suasana makin gerah, kan?