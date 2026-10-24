Ruben Onsu minta polisi gerak cepat periksa terlapor kasus fitnah

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Presenter Ruben Onsu berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah pihak yang dilaporkan atas dugaan fitnah. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, yang saat ini masih menunggu perkembangan penanganan laporan yang sudah diajukan.

Minola menegaskan harapannya agar terlapor yang diidentifikasi dengan inisial A, O, dan S bisa segera diperiksa dalam waktu dekat. Pihak Ruben masih memantau proses hukum atas berbagai laporan dan pengaduan di Polda Metro Jaya, termasuk soal dugaan tuduhan palsu yang dinilai merugikan Ruben.

Selain urusan fitnah, Ruben juga dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan akses ilegal terhadap akun email Betrand Peto. Rencananya, pemeriksaan ini akan dilakukan pekan depan setelah penyidik memberikan pemberitahuan kepada pihak Ruben.

Masalah akses ilegal ini sendiri berkaitan dengan pengambilan foto serta video pribadi dari email Betrand yang kemudian dipublikasikan tanpa izin. Minola menjelaskan bahwa pemeriksaan awal Ruben bakal fokus pada dugaan peretasan email tersebut. Setelah itu, penyidik kemungkinan akan mendalami laporan lainnya, termasuk dugaan penyebaran rekaman panggilan video pribadi.