Hiburan

Rosalía benar-benar mendominasi Latin Grammy Awards 2026. Album studio terbarunya rilisan 2025 yang bertajuk Lux berhasil membawa pulang trofi Album Terbaik. Selain itu, lagu La Perla milik Rosalía juga dianugerahi penghargaan Song of the Year.

Malam itu dibuka dengan penampilan emosional Rosalía yang menggabungkan lagu La Rumba Del Perdón, La Perla, dan Dios Es Un Stalker. Dia memadukan latar belakang musik klasiknya dengan aransemen orkestra megah yang terinspirasi dari kisah para santa wanita. Pas menerima piala, Rosalía menyampaikan terima kasih mendalam buat masyarakat Meksiko dan mengajak grup musik urban sierreño asal Amerika, Yahritza Y Su Esencia, naik ke panggung.

Sisi sejarah juga tercipta buat Daddy Yankee, pelopor musik urbano asal Puerto Riko. Dia jadi artis urbano pertama yang menerima penghargaan Person of the Year. Trofi kehormatan ini diserahkan langsung oleh Janet Jackson. Dalam pidatonya yang emosional setelah membawakan lagu-lagu hit, Daddy Yankee bilang kalau Puerto Riko itu tidak kecil, cuma petanya saja yang kecil.

Panggung Latin Grammys 2026 juga dimeriahkan oleh penampilan musisi internasional seperti Karol G, Anitta, Mon Laferte, dan Juanes. Ada juga segmen penghormatan khusus untuk legenda ranchera Meksiko José Alfredo Jiménez, serta mengenang Willie Colón, musisi dan arsitek salsa urban yang wafat pada Februari 2026.

Untuk kategori Best New Artist, gelar ini berhasil diamankan oleh Aria Vega, penyanyi pendatang baru asal Kolombia, setelah ada pembaruan aturan kualifikasi dari Akademi Rekaman Latin. Terakhir, ada momen mengejutkan dari Bobby Pulido yang mengumumkan pengunduran dirinya dari industri musik setelah memenangi kategori Best Tejano Album.

Kapan ya kita bisa dengar kolaborasi gila lainnya setelah kemenangan besar Rosalía ini?